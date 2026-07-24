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Diario de Arousa

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A Illa

A Navalla inaugura a tempada de mariscadas na Illa

A. Louro
24/07/2026 19:36
O Cantiño volveu a encherse pola Navalla
O Cantiño volveu a encherse pola Navalla
Mónica Ferreirós
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A tempada de mariscadas a pé de mar na Illa empezou hoxe, como sempre, coa cita de exaltación á Navalla, no paseo marítimo do Cantiño. Trátase da XIX edición, organizada este ano polo Clube de Piragüismo, cunha reserva de mil quilos do bivalvo. O Cantiño volveuse a encher así de ambiente e voaron as racións, a 14,50 euros, nun comezo prometedor que dá inicio a unha tempada de mariscadas, cuxa recadación irá a parar, coma sempre, ao deporte local con distintas citas protagonizadas por produtos típicos da Ría de Arousa.

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