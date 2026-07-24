A Illa recupera a normalidade co abastecemento de auga, ao que se sumou problemas coa luz
A Illa recuperou a normalidade tras unha semana negra cos cortes de servizos. Aos problemos da caída de Internet e telefonía, sumouse onte unha avaría na condución xeral deixou sen abastecemento de auga a toda a localidade durante horas.
Unha circunstancia que se viu agravada por un corte do subministro eléctrico, que afectou tanto á Illa como á península do Terrón. Unha pérdida do servizo temporal que vén causada por un paxaro que provocou un cortociucuito ao posarse nunha liña aérea e facer contacto coa liña de media tensión de 20 quilovatios e a cruceta metálica do poste, según sinalaron desde a Compañía de Electrificación SL.
Foron apenas uns 20 minutos sen o servizo, pero ao coincidir cos fallos na liña de teléfono e a avería da tubería da auga causou unha certa alarma entre os veciños, sobre todo pola época e hora, xa que os locais estaban cheos.