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Diario de Arousa

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A Illa

A Illa recupera a normalidade co abastecemento de auga, ao que se sumou problemas coa luz

A. Louro
24/07/2026 19:30
Conducciones generales de servicios, por el interior del puente |
Conducións xerais de servizos, polo interior da ponte
Gonzalo Salgado
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A Illa recuperou a normalidade tras unha semana negra cos cortes de servizos. Aos problemos da caída de Internet e telefonía, sumouse onte unha avaría na condución xeral deixou sen abastecemento de auga a toda a localidade durante horas.

El depósito habilitado en el centro urbano

A Illa recupera el servicio de Internet pero se queda sin agua debido a una rotura de la tubería

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Unha circunstancia que se viu agravada por un corte do subministro eléctrico, que afectou tanto á Illa como á península do Terrón. Unha pérdida do servizo temporal que vén causada por un paxaro que provocou un cortociucuito ao posarse nunha liña aérea e facer contacto coa liña de media tensión de 20 quilovatios e a cruceta metálica do poste, según sinalaron desde a Compañía de Electrificación SL.

Foron apenas uns 20 minutos sen o servizo, pero ao coincidir cos fallos na liña de teléfono e a avería da tubería da auga causou unha certa alarma entre os veciños, sobre todo pola época e hora, xa que os locais estaban cheos.

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