San Ramón llena de ambiente A Bouza y mete de lleno a A Illa en su semana grande

Grupos de amigos se unieron en A Bouza Mónica Ferreirós

La tradicional comida campestre en A Bouza inició las fiestas grandes de A Illa, que durante la jornada del sábado honrará a la patrona de los marineros, la Virxe do Carme. El pinar se llenó de familias enteras y grupos de amigos dispuestos a continuar la tradición por el día de San Ramón, que dejó una de sus estampas más características. El buen tiempo, pero sin el excesivo calor de otros años, animó también la participación, llenando el monte de mucho ambiente.

Lo cierto es que la semana grande de A Illa ya empezó el pasado miércoles con el Día dos Quintos, dando paso hoy a San Ramón, en el que tampoco faltaron pasacalles, misa cantada, procesión y, esta noche, verbena con el grupo La Banda de Ayer y la orquesta Fania Blanco Show.

Programa de actividades

Las fiestas continúan mañana con una jornada dedicada a San Roque. La mañana comenzará con pasacalles a cargo de Os Demos da Petaca y misa a mediodía, seguida de procesión. Por la tarde, la actividad estará pensada para los más pequeños, a partir de las 16:30 horas, contando con animación infantil en el Paseo do Campo, que incluirá talleres de pintacaras. A las ocho de la tarde, la Praza do Requeiro acogerá una demostración de bailes regionales ofrecida por el grupo de música y baile tradicional ACD Dorna. Ya por la noche, habrá verbena a cargo de las orquestas Finisterre y Fuego.

El broche final, y día grande de las fiestas, será sábado en honor a la Virxe do Carme. El traslado de la imagen de la virgen hasta la lonja será a partir de las once de la mañana y, media hora más tarde, se oficiará la misa. La vistosa y siempre multitudinaria procesión partirá así alrededor de mediodía, acompañada por la Banda de Música Vertula de Meis. La última verbena de las fiestas se iniciará a las 23 horas con las actuaciones de los grupos Atenas y Bomba, mientras que el broche final, a la una, la pondrá la tradicional quema de fuegos artificiales en el Paseo Marítima do Campo.