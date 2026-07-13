El PSOE denuncia el “castigo” de la Xunta a A Illa y exige que actúe en O Cantiño y el colegio

El alcalde, Luis Arosa, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, anunciaron las demandas Mónica Ferreirós

El secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, acompañado por el alcalde, Luis Arosa, denunció el “castigo” de la Xunta de Galicia al municipio isleño y le exigió que acometa las mejoras que demandan el Paseo do Cantiño y el CEIP Torre-Illa.

El regidor explicó que en Concello lleva “anos” reclamando a Portos de Galicia el arreglo integral del paseo, sin que el ente autonómico atendiese a sus demandas. “O mantemento e o coidado desta zona non son escasos, son nulos”, afirmó Arosa, que reclamó la conservación de un espacio en el que se acumulan baldosas rotas, baches, elementos deteriorados y años sin pintar.

Estado del Paseo do Cantiño Mónica Ferreirós

Cabe recordar que el gobierno local propuso la construcción de un aparcamiento subterráneo y la humanización de la superficie, pero pide que mientras no se materialice esta demanda, Portos debe asegurar el buen estado del paseo. “Levamos moito tempo reclamando unha solución e seguimos cos mesmos problemas ano tras ano”, lamentó Arosa, que llegó a asegurar que “se este paseo estivese noutro concello non estaría nestas condicións”.

Amianto en el Torre-Illa

No es, sin embargo, la única reivindicación desde el Concello y el líder del PSdeG, que denunciaron también la situación del CEIP Torre-Illa, el único colegio del municipio y en el que estudian unos 300 niños durante el curso escolar. El centro conserva una cubierta antigua, con fibrocemento y amianto, por lo que piden una renovación.

El alcalde explicó que solicitó en diferentes ocasiones reuniones tanto con la Consellería como con la dirección territorial, sin tener respuesta. “Falamos dun colexio emblemático que leva moitísimos anos agardando polas melloras que precisa. Rueda está desatendendo o que é público, o que pertence a todos e o que ten a obriga de coidar”, señaló Besteiro, que recordó que el centro fue reconocido por el Ministerio por el programa ‘Enredando coa pesca’.

Casa de Marcial Dorado

Por último, Besteiro respaldó también la petición del Concello para recuperar la antigua casa del narcotraficante Marcial Dorado cuando salga la subasta y convertirla en una residencia pública de mayores.

El secretario general del PSdeG­ cualificó la iniciativa de “excelente” y destacó su carga simbólica: “Transformar un inmoble ligado ao narcotráfico nun recurso público dedicado ao coidado das persoas”.

Por ello, Besteiro reclamó el apoyo de la Xunta para hacer realidad un proyecto que permitiría ampliar los servicios públicos del municipio y devolverle a la ciudadanía un inmueble con un fuerte significado en la historia reciente de Galicia y “poñelo ao servizo das persoas maiores, da mocidade e de toda a veciñanza da Illa”, afirmó.

El socialista aprovechó la visita al municipio para poner también en valor el trabajo realizado por el equipo de gobierno de A Illa de Arousa, con Luis Arosa a la cabeza, para “mellorar os servizos e os espazos públicos do municipio, malia os atrancos e a falta de colaboración” de la Xunta. “Hai un Concello que presenta proxectos, propón solucións e traballa pola súa veciñanza, pero enfronte se atopa cun muro”. En este sentido, se comprometió en volver a llevar el proyecto del parking subterráneo y humanización de O Cantiño al Parlamento: “Seguiremos reclamándoa de maneira permanente alí onde teñamos que facelo”, concluyó.