Fallece un hombre en la playa de O Bao, en A Illa 

Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada

Un hombre de mediana edad, vecino de Cambados, fue encontrado muerto este mediodía en la playa de O Bao, en A Illa de Arousa, tras sufrir una posible indisposición, según afirma el alcalde isleño, Luis Arosa.

El suceso tuvo lugar sobre las 13:30 horas, cuando varios particulares alertaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un helicóptero y una ambulancia medicalizada, que ya no pudieron hacer nada por la víctima cunado llegaron.

El primer edil señaló que las primeras hipótesis descartan una muerte por ahogamiento y, según explicó, todo apunta a una posible indisposición por un golpe de calor o una parada cardiorrespiratoria.