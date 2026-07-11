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Diario de Arousa

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A Illa

Fallece un hombre en la playa de O Bao, en A Illa 

Las primeras hipótesis apuntan a una indisposición por un posible golpe de calor o una parada cardiorrespiratoria

Redacción
11/07/2026 15:27
Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada
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Un hombre de mediana edad, vecino de Cambados, fue encontrado muerto este mediodía en la playa de O Bao, en A Illa de Arousa, tras sufrir una posible indisposición, según afirma el alcalde isleño, Luis Arosa.

El suceso tuvo lugar sobre las 13:30 horas, cuando varios particulares alertaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un helicóptero y una ambulancia medicalizada, que ya no pudieron hacer nada por la víctima cunado llegaron.

El primer edil señaló que las primeras hipótesis descartan una muerte por ahogamiento y, según explicó, todo apunta a una posible indisposición por un golpe de calor o una parada cardiorrespiratoria.

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