Los empresarios de A Illa destinan 2.000 euros más para las Festas do Carme
La Asociación de Empresarios da Arousa (AEI) ha incrementado su apoyo a la organización de las Festas do Carme hasta los 3.250 euros tras realizar una nueva aportación de 2.000 euros procedentes de sus fondos propios.
El presidente de la AEI, Amancio Gondar, destacó en este sentido que “as Festas do Carme son moito máis ca unha celebración: forman parte da nosa identidade colectiva e representan unha oportunidade para dinamizar a economía local”, por lo que se entiende que “apoiar estas iniciativas é tamén apostar polo comercia, a hostelería e por todas as empresas que contribuén ao desenvolvemente da nosa vila”.
Por su parte, el presidente de la comisión organizadora, Miguel Romai, agradeció el respaldo económico y puso en valor la implicación del tejido empresarial: “É fundamental para facer posible unhas festas de calidade. Este apoio económico é unha mostra do compromiso do empresariado coa nosa comunidade e permítenos afrontar con máis garantías a organización dun programa pensado para todos os veciños e visitantes. Só podemos expresar o noso agradecemento por esta implicación”, celebró Romai.