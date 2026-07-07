Augas de Galicia licita la red separativa y mejora de saneamiento en A Illa por cerca de 1,2 millones de euros

Firma del convenio entre Medio Ambiente y Concello Cedida

La mejora de las redes de saneamiento de A Illa, con separativa de las conducciones de pluviales, es una de las prioridades de Augas de Galicia y el Concello arousano para reducir los alivios de la red a la Ría, es decir, vertidos contaminantes. Una ambiciosa actuación que el departamento autonómico sacó a licitación por un montante de 1.156.030 euros.

La red actual registra importantes entradas de aguas de infiltración, tanto de mar como de pluviales, observándose valores elevados de caudal en horarios de bajo consumo, según los pliegos del contrato. Así, estas entradas de aguas blancas en la red de saneamiento causan una seria problemática para su funcionamiento, provocando alivios al medio. Además, la entrada de agua salada afecta al proceso y capacidad de la EDAR. Además, existen varias estaciones de bombeo en mal estado de conservación, encontándose tres bombas no operativos (en Porto de Xufre, Rubia y en la zona del Concello).

Medidas del proyecto

Así pues, el proyecto planteado proyecta la dotación de colectores de aguas residuales y pluviales para que la red pase a ser separativa y reducir la entrada de aguas blancas al sistema, así como la mejora de los bombeos principales: en Cabodeiro se sustituirán las bombas y válvulas y se instalará un nuevo cuadro eléctrico, sistema de contro y comunicaciones y una sonda de nivel hidrostátiva; mientras en la Praza do Regueiro se hará lo propio con las válvulas, cuadro eléctrico y sonda y se añadirá un sistema de detección y medición de alivios. Por último, la actuación incluye también la reposición de todos los pavimentos y firmes que se vean afectados por las obras, que se prolongarán durante seis meses, según los plazos iniciales que incluye el proyecto.

Las empresas interesadas en el contrato tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 28 de este mes de julio, a través del sistema de licitación electrónica de la Xunta de Galicia (Silex), Cabe recordar que esta actuación —que surge tras un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y el Concello de A Illa— se complementará a la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Niño de Corvo, que se ejecuta a través de Acuaes y el Concello en virtud de los acuerdos entre el Gobierno central y el local, por 8,5 millones de euros. Con estos dos proyectos se tratará así de poner a punto la red de saneamiento municipal y reducir al mínimo posible los alivios de la red a la Ría de Arousa, que actualmente eran frecuentes debido a la entrada de aguas impropias y los problemas de funcionamiento de la depuradora por ello.