A Illa hace un llamamiento para evitar las barbacoas en San Ramón por el riesgo de incendios

Asistentes en una edición anterior DA

El Concello de A Illa abre el próximo lunes, 13 de julio, el plazo para reservar las parcelas en el lugar de A Bouza para una de las celebraciones más populares del municipio, la fiesta de San Ramón.

El trámite se podrá realizar a través del registro municipal, aunque el alcalde, Luis Arosa, hace también un llamamiento para evitar no realizar fuegos ni barbacoas durante la jornada debido al riesgo de incendios. “Só lles pedimos que, como fan sempre, o fagan con responsabilidade, tendo en conta o risco de incendios que temos nestas datas, e que colaboren na recollida do lixo que poidan producir e cos trámites que facilitan que todo saia perfecto para todos”, señaló Arosa.