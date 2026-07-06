A Illa recupera el crucero vandalizado y destrozado en diez trozos en 2023

Los trabajos de recuperación ya están en marcha Cedida

A Illa tiene ya en marcha el proyecto para recolocar un crucero vandalizado y destrozado en diez trozos en 2023. Un elemento patrimonial catalogado, del siglo XIX, que permanecía desmontado desde entonces. Así, tras casi dos años guardado en el almacén municipal, el Concello impulso el pasado ejercicio un proyecto de restauración con una inversión de 5.610 euros, contado para ello con una subvención del GDR Salnés-Ulla-Umia. De esta forma, ya concluida la fase de documentación, limpieza y restauración de las piezas, avanza ahora en la recomposición y recolocación definitiva de la cruz y del capitel en su emplazamiento original.

Una vez concluidos estos trabajos, el vecindario recuperará uno de los tres cruceros existentes en el casco urbano de A Illa, un elemento identitario del paisaje y de la memoria colectiva del municipio, según explicó el alcalde, Luis Arosa, que adelantó que el crucero “en poucos días volverá estar onde sempre estivo, coroando a rúa que leva o seu nome. Foron case dous anos de espera, pero xa estamos moi preto de recuperar un elemento do noso patrimonio que forma parte da identidade da Arousa”, recalcó el regidor, que recalcó que su recuperación es también un acto de “responsabilidade” contra el vandalismo.