A Illa acomete obras de reparación y conservación en el Consistorio con una inversión de 59.000 euros

Vista de la Casa Consistorial de la localidad Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa aprobó el expediente de contratación de las obras de conservación y reparación de la Casa Consistorial, cuyo presupuesto de licitación ascenderá a cerca de 59.000 euros, financiados a través del Plan +Provincia.

El alcalde, Luis Arosa, explicó que el edificio presenta “patoloxías que fan imprescindible actuar para garantir a súa funcionalidade, seguridade e durabilidade”. Por ello, se actuará en seis ámbitos: la reparación de la cubierta metálica; reparación estructural de la viga de hormigón en la galería de unión entre el Salón de Plenos y la zona administrativa; sustitución de ventanas de aluminio por nuevas carpinterías de alta eficiencia energética; saneamiento y pintado; rehabilitación integral del balcón de Alcaldía e impermeabilización de la fachada y renovación de contraventanas y paneles de madera del Salón de Plenos.