A Illa implanta la zona azul en Area da Secada: estos son los horarios y tarifas

El alcalde, Luis Arosa, explicó el funcionamiento de la zona ORA en Area da Secada Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa pone en funcionamiento la primera zona ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) en Area da Secada. Así, en el entorno de la concurrida playa se han delimitado unas 300 plazas en el margen derecho de la calzada, en las que la zona azul funciona ya desde las diez de la mañana a las ocho de la tarde. En dicho horario, los vehículos tendrán que abonar cincuenta céntimos por una hora, un euro por dos horas, dos euros por tres horas, tres euros por cuatro horas y por todo el día el importe asciende a los 4,50 euros.

La medida está ya en marcha hasta el 15 de septiembre, aunque se empezará a poner en funcionamiento con una primera semana en fase de pruebas, según destacó hoy mismo el alcalde, Luis Arosa, “para ver como funciona”. Además, el regidor explicó que los vehículos empadronados, las motocicletas y los conductores con movilidad reducida (que en este último caso ya cuentan con plazas delimitadas) están exentos de la normativa que rige la zona azul. Así, el resto de usuarios, deberán abonar los importes por estacionamiento en alguno de los tres parquímetros instalados en el entorno de la playa o en la aplicación telpark, cumplimentando los datos de la matrícula y las horas que desee estacionar. De hecho, esta aplicación advertirá al usuario en caso de que el tiempo contratado esté cerca de expirar, pudiendo ampliar las horas a través del propio móvil.

En cuanto a las sanciones, ascenderán a treinta euros para aquellos conductores que no abonen el precio por el estacionamiento en la zona azul, aunque en caso de pagar la multa en el propio parquímetro, el importe descenderá a la mitad, quince euros. Los encargados en gestionar el cumplimiento de estas medidas serán los agentes de la Policía Local, que a través de un sistema de lectura de matrículas comprobarán que los vehículos efectuaron dichos pagos.

Ordenar el tráfico

Arosa explicó la necesidad de ordenar el entorno de Area da Secada y aplicar restricciones por los numerosos “problemas de estacionamento que tiñamos nesta praia: coches aparcados uns enriba de outros, nos cortalumes...”. Algo que se suma a la necesidad de aumentar la recaudación para hacer frente a “todos os incrementos que temos no verán”, como la basura, cuyo importe se triplica, o otros servicios como el de personal o de la Policía Local: “Non podemos cargarllo só aos 4.500 veciños”, recalcó el regidor.

Así se decidió por implantar una zona azul con “importes que entendemos que son bastante asequibles” y que ayudarán a ordenar el estacionamiento en este área en la temporada estival. De hecho, esta nueva medida se suma ya a otras ya implantadas, como la prohibición de aparcar en el margen izquierdo de la calzada o de pernoctar en la zona azul. De esta forma, está también limitado el estacionamiento en el margen derecho de doce de la noche a ocho de la mañana, con el objetivo de poner coto, especialmente a autocaravanas.

Cuestiones que controlará ahora la Policía Local, que cuenta este verano con seis agentes, tras la incorporación de tres policías esta misma semana de cara a la temporada estival. Además, el gobierno prepara ya panfletos informativos para distribuir en la oficina de turismo y en el comercio para dar a conocer estas medidas.

Tasa turística

Con ello, el gobierno da cumplimiento a las últimas medidas en el ámbito turístico y aplaza hasta el próximo mandato su intención de avanzar en la formalización de una tasa turística.