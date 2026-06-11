Entran en la sede del CB Dorna de A Illa y roban la recaudación para la excursión de fin de curso

La directiva del club presentó denuncia ante la Guardia Civil Mónica Ferreirós

El CB Dorna fue objeto esta semana de un desagradable suceso, después de que su sede fuera objeto de un robo. Así, el autor o autores entraron a través de una de las ventanas sustrayendo la recaudación que el club guardaba para la excursión de fin de curso al Aquapark de Cerceda, prevista para el sábado. El viaje se mantiene en pie, pero desde el club no dan crédito de lo sucedido, que califican como “un duro golpe para todos, porque detrás de cada euro do club hau moito esforzo, traballo e dedicación de familias, xogadores, adestradores e colaboradores que día a día fan posible que o Dorna siga medrando”.

Pese a que todavía queda cuantificar en cuánto ascendió el botín, desde la directiva, Jesús Otero explica que “aínda que é unha cantidade pequena, para nós, como clube modesto, é importante” y más al tratarse de unos fondos “reservados para os nenos” y que pudieran realizar la excursión de fin de curso.

Por ello, desde el club presentaron una denuncia por los hechos ante la Guardia Civil con el objetivo de que se pudiesen identificar a los responsables lo antes posible. De hecho, los agentes se personaron ya durante esta mañana en la sede del equipo para recoger indicios que puedan esclarecer la autoría de los hechos.

La directiva quiso también hacer un llamamiento a través de las redes sociales para concienciar sobre el impacto de estos actos vandálicos tienen en la economía del club y poner en valor el trabajo realizado desde el propio equipo, además de las familias y los propios jugadores y jugadoras.