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A Illa

Los “carcamáns” también recorren el mundo desde A Illa

A. Louro
09/06/2026 21:08
Carcamans
El colegio acogió esta tarde la exposición de los trabajos realizados durante el curso
Mónica Ferreirós
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El CEIP Torre-Illa culminó hoy su proyecto ‘Carcamáns polo mundo’, con una exposición abierta del trabajo realizado durante todo el curso por los estudiantes del centro escolar en esta iniciativa, con la que se fomentó el aprendizaje a través de viajes temáticos e inmersiones culturales para el alumnado de Infantil y Primaria.

Carcamans polo mundo
Uno de los trabajos realizados
Mónica Ferreirós

Así, los escolares exploraron países como Francia, Italia o Egipto en las diferentes asignaturas del curso, realizando trabajos que esta tarde pudieron comprobar sus familiares.

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