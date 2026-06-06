El PP de A Illa reclama cambios en la circulación del centro para evitar “rodeos eternos”

El líder de la oposición, Matías Cañón, durante una intervención plenaria Mónica Ferreirós

El Partido Popular de A Illa insistió en la “neesidade” de realizar cambios en la circulación de algunas calles del casco urbano para “evitar rodeos eternos e interminables aos veciños” y desmintió al alcalde, Luis Arosa, al haber asegurado que los populares “queren devolver 6.000 vehículos ao centro urbano”; una cifra que, recalcó la formación conservadora, “non cre nin el”.

En este sentido, los populares defendieron que en la firma del convenio de humanización de la Avenida de Castelao con la Diputación en 2021, la formación ya mostró la necesidad de implantar un doble sentido —en un tramo de 160 metros— entre Cachopo y O Piorno con un pequeño ensanchamiento para facilitar el paso simultáneo de vehúclos “co obxectivo de facilitarlle o acceso aos veciños a Xufre sen prexudicar o aspecto peonil” de la avenida. Una propuesta que, insistieron, mantienen.

“O que ten vixente o goberno socialista provoca que os veciños perdan bastantes minutos para acceder á zona do Xufre, xera un maior gasto e unha maior contaminación por parte dos vehículos e carece de todo sentido cando hai unha alternativa que non afecta para nada a Castelao”, reivindicaron.

En este sentido, el portavoz, Matías Cañón, recalcó que “a inmensa maioría dos veciños defenden este cambio no Cachopo”, pero en todo caso insistió en que “a solución máis operativa para o tráfico”. “Nós non queremos tráfico pesado no centro, pero guíanos o sentido común e as direccións das rúas poden mellorarse para facilitarlle a vida aos veciños”, concluyó.