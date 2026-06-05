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A Illa

A Illa recibe otros 550.000 euros de la Diputación para el área deportiva y Vilanova 95.000 para la compra de un edificio

A. Louro
05/06/2026 20:29
El presidente de la Diputación, Luis López, en la comparecencia de hoy
El presidente de la Diputación, Luis López, en una comparecencia
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El presidente provincial, Luis López, anunció esta mañana la puesta en marcha de nuevos fondos del Plan +Provincia a favor de Vilanova y A Illa. Así, este último recibirá un montante de 550.000 euros —correspondientes a las anualidades de 2026 y 2027— para completar el financiamiento de la humanización y puesta en valor del área deportiva de Testos, que cuenta con otro medio millón de euros del Plan Extra. Entre las actuaciones a realizar se incluirá la preparación y limpieza de la zona, con la demolición de edificaciones obsoletas o la eliminación de especies exóticas invasoras; ajustes topográficos y generación de plataformas, ordenación de recorridos y accesibilidad con una nueva red de sendas, y la restauración ecológica, entre otras medidas.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, durante el último Pleno

Más de un millón para desarrollar el área deportiva de Testos, en A Illa

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Por último, Vilanova se beneficiará de otros 95.000 euros para adquirir un edificio situado en la calle Aromas de Lenda, en el que poder localizar dependencias municipales, ya que los existentes resultan insuficientes, dispersos o inadecuados a las necesidades de la administración local, según aseguró la Diputación.

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