El alumnado de Sonrisas y Lágrimas participa en una jornada de promoción del mejillón

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con el alumnado isleño Gonzalo Salgado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se acercó esta mañana al colegio de Educación Infantil Sonrisas y Lágrimas de A Illa de Arousa para participar en la jornada de promoción ‘Mexillón de Galicia nas aulas’, donde destacó, ante el alumnado, las propiedades nutricionales de este molusco tan importante a nivel socioeconómico en la comarca.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre la Xunta y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia, orientado a fomentar el consumo del bivalvo entre los más pequeños, así como a poner en valor la relevancia y la fortaleza que tiene el sector mejillonero.

Así, las niñas y niños que acuden al comedor escolar pudieron probar ayer el mejillón en sus distintas preparaciones en el centro educativo arousano que es además uno de los quince colegios gallegos adheridos a esta campaña.

Visita a Amegrove

Tras su paso por A Illa, la conselleira visitó también las instalaciones de Amegrove situadas en el puerto meco de Meloxo para conocer la actividad que está desarrollando la entidad con este molusco. El objetivo de Villaverde es analizar los retos actuales del sector miticultor y trasladar a las empresas el apoyo del gobierno autonómico para reforzar la actividad acuícola.