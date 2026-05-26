A Illa solicita una subvención de 40.000 euros para renovar el alumbrado del Campo da Bouza

Campo de Fútbol da Bouza Cedida

El Concello de A Illa avanza en la mejora de las instalaciones deportivas municipales y presenta para ello, ante la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, una solicitud de subvención de 40.000 euros para renovar completamente la iluminación del Campo de Fútbol da Bouza. El proyecto prevé la sustitución de las 24 luminarias actuales por proyectores LED de alta eficiencia en las cuatro torres que rodean el campo.

La nueva instalación, además de sustituir la actual con más de veinte años de antigüedad y muy deteriorada, reducirá el consumo eléctrico en más de un 50%, eliminará la contaminación lumínica de las antiguas luminarias de descarga y garantizará los niveles de iluminación exigidos por la normativa deportiva para la práctica del fútbol base.

Inversión en el deporte base

“O Campo da Bouza é o único campo de fútbol municipal que temos na Illa, e merece unha iluminación á altura. Esta mellora é un investimento en deporte base, en seguridade e na calidade de vida das familias da Arousa. Traballamos para que os nosos veciños teñan os mesmos servizos que calquera outro municipio, e iso pasa tamén por ter un campo en condicións óptimas durante todo o ano”, apuntó el alcalde isleño, Luis Arosa García.

La subvención cubrirá el 80% del coste total de la actuación que asciende hasta los 50.000 euros, por lo que la aportación municipal será únicamente de 10.000 euros. La previsión del Concello isleño es sacar a licitación las obras “de inmediato”, tan pronto como la Xunta apruebe la concesión de los fondos solicitados.