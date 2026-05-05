Unas setenta embarcaciones reactivan el marisqueo a flote en A Illa

Imagen archivo de embarcaciones de marisqueo a flote en la Ría Gonzalo Salgado

El marisqueo a flote recuperó ayer la actividad en A Illa, tras meses de parón, con cierto optimismo tras la participación de unas setenta embarcaciones y la extracción de cerca de media tonelada de marisco en una de las concesiones “máis pobres que temos”. Así lo señalaba ayer el patrón mayor, Juan José Rial Millán, que indicaba que el resto de zonas quedarán a expensas de los muestreos que se están realizando en los últimos meses y que apuntan a una talla no comercial de las especies. Una situación que se espera que cambie tras esta primavera y verano, “cando o marisco crece máis”.

No obstante, y pese a que algunos de los barcos no consiguieron los topes, lo cierto es que Rial apuntaba ayer a que no fue un inicio malo: “moito marisco non hai, pero os prezos acompañaron ben”. Así pues, la flota isleña extrajo unos 240 kilos de almeja rubia, que fue la clara protagonista de la jornada, tanto por la cantidad de recurso como por su precio, que alcanzó los 24 euros durante la subasta. En cuanto al resto de especies, se contabilizaron 61 kilogramos (kg) de berberecho, que se cotizó a 12,20 euros; otros 83 kg de carneiro, que alcanzaron los 10 euros; 46 kg de relojito, subastados a 5,20 euros; 26 kg de almeja japónica, que rondó entre los 15,50 y los 14 euros; y 7,3 kilos de almeja fina, según apuntó el patrón mayor isleño

Así, Rial reconocía que ahora toca ver el progreso de una campaña que ha empezado en una zona poco productiva, que se extiende de O Bao hasta Niño de Corvo, pero cuyos datos, al menos por el momento, invitan algo al optimismo.