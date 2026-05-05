Mar y Diputación impulsan la especialización internacional del alumno del Igafa de A Illa

Ambas administraciones sellaron el convenio Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Diputación, Luis López, firmaron un convenio de colaboración para dotar de bolsas de formación en el extranjero a alumnos del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), reconocido como Centro de Referencia Nacional (CRN) desde 2019. El acuerdo cuenta con una aportación provincial de 15.000 euros para financiar la estancia de los becarios en países extranjeros durante tres meses y con un máximo de 3.000 euros por beneficiario-

Así pues, el gobierno autonómico, por su parte, se encargará de diseñar y supervisar el proyecto formativo, mientras que el Igafa asumirá la albor de selección de los becarios. Tendemos pontes coa Xunta, co Igafa e co sector do mar para que a provincia e os seus profesionais sigan sendo unha referencia en innovación, formación e sustentabilidade”, señaló ayer el presidente provincial, Luis López, que recordó que en la pasada edición, el programa contó con una docena de beneficiarios que tuvieron la oportunidad de mejorar su capacitación profesional en el extranjero. Asimismo, Villaverde destacó una inversión de 180.000 euros desde 2011 para la internacionalización de este alumnado.