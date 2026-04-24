La nueva EDAR de A Illa encara su recta final y estará lista el próximo verano

Visita de las autoridades a las obras Cedida

Las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Illa encaran ya su recta final y la previsión es que finalicen el próximo verano, cuando comenzará la fase de puesta en marcha, con una duración de unos seis meses. Así lo anunció la presidenta de la sociedad estatal Acuaes, María Rosa Cobo, y el alcalde, Luis Arousa, en una visita a las instalaciones de Niño de Corvo. Cabe recordar que el plazo inicial era mayo, pero la larga sucesión de fuertes temporales impidió el normal desarrollo de los trabajos.

Las obras, que se iniciaron el 7 de noviembre de 2024 con una inversión de 8,5 millones de euros, consisten en la construcción de una nueva depuradora que prestará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes. La actuación incluye además la conexión desde la EDAR con el tramo terrestre del actual emisario, la adaptación de colectores existentes hasta la nueva depuradora y la ejecución de una acometida eléctrica.

El proyecto contempla adicionalmente la desodorización de todos los elementos susceptibles de generar olores, así como la instalación de un sistema fotovoltaico en las cubiertas de los edificios.

Estado de la actuación

En la actualidad los trabajos se centran en los edificios de pretratamiento y de control, y en el colector de salida. Asimismo, ya ha finalizado la obra correspondiente a los reactores biológicos, la arqueta de reparto, la salida del biológico, el depósito de fangos, los vasos del pretratamiento y los decantadores secundarios. De igual manera, se han tramitado las compras de los principales equipos de la planta.

En cuanto a las infraestructuras eléctricas, se ha completado el soterramiento de la línea existente y la ejecución de un nuevo centro de seccionamiento, instalaciones ya en servicio. Del nuevo centro de seccionamiento parte la alimentación eléctrica a las instalaciones de la EDAR.

Cabe recordar que la actuación será cofinanciada en un 80% con fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que el 20% restante lo asumirá el Concello, pero el dinero será adelantado por Acuaes.