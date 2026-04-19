Arosa critica el giro del PP tras solicitar ayudas para reparar daños de temporales

El alcalde, durante una intervención plenaria | Gonzalo Salgado

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, lamenta la gestión del Partido Popular ante la crisis de los temporales y la necesidad de reparar daños en el municipio. La Diputación acaba de anunciar una ayuda a través del Plan Vía Depo, dotado con ocho millones de euros para repartir entre los concellos de la provincia, pero Arosa lamenta que esta ayuda llegue "tarde".

El regidor isleño explica que fue el propio gobierno local el que tomó medidas en su día para que la administración provincia tendiera su mano, "porque un concello pequeno non pode afrontar en solitario unha catástrofe desta magnitude sen comprometer outros servizos básicos para a veciñanza", explica. Sin embargo, insiste en que el PP criticó esta acción, mientras que ahora, tras recibir los fondos provinciales, aclaran que ese dinero esa necesario.

"O PP da Arousa e o non adscrito equivocávanse, e os seus propios compañeiros acaban de deixalos en evidencia sen nin sequera pretendelo. Agora só falta agardar a que veñan facer a foto do que eles mismos criticaron", sentencia el regidor, que aclara, "cando saia a convocatoria formal, este Concello presentará a súa solicitude".