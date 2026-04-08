El PP critica la presión fiscal de A Illa: “A máis alta dos concellos de ata 10.000 habitantes”
El Partido Popular de A Illa salió al paso de las declaraciones del alcalde, el socialista Luis Arosa, sobre la buena situación económica del municipio. Una circunstancia que los populares reprocharon al regidor, al entender que “os veciños de A Illa sufren a presión fiscal máis alta de entre todos os concellos da provincia de ata 10.000 habitantes e ademais sen investir axeitadamente esa voraz recadación de impostos, xa que hai que lembrar que carecemos de moitos servizos básicos, comezando polo pavillón polo que levamos agardando máis de 25 anos”.
La formación criticó además que la política económica del bipartito “baséase e susténtase en fritir a impostos aos veciños” tras una subida en la recaudación de tasas en el último año del 14%, según indicaron los populares. “Presumir da boa saúde das contas do Concello cando os nosos veciños pagan 577,9 euros de tributos municipais ao ano, que realmente é máis porque no concepto de presión fiscal inclúese a todos os illeños, ata os menores de idade, no que supón unha cifra récord de entre os municipios de ata 10.000 censados, pois a verdade é que dá bastante pena”, arremetieron. Además, criticaron también que “se compare con Vilanova cando eles teñen cinco pavillóns e nós, ningún”, concluyeron.