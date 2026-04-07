La Xunta convoca el proceso para cubrir plazas de auxiliar de policía en A Illa y Vilagarcía

El alcalde, Luis Arosa, dialoga con un agente del Cuerpo Gonzalo Salgado

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la convocatoria del proceso unitario para cubrir 74 plazas de auxiliar de Policía Local mediante contrato temporal en 25 concellos de Galicia —entre ellos los de A Illa y Vilagarcía—. Las solicitudes se presentarán, preferiblemente, por vía electrónica a través de la sede de la Xunta y, opcionalmente, de forma presencial en los registros establecidos, en un plazo de diez días hábiles, que comienzan a computar a partir de mañana.

El proceso consta de tres pruebas. La primera será de evaluación de conocimientos con un cuestionario de cincuenta preguntas sobre los contenidos del temario. La segunda, sobre el conocimiento de gallego —para las que no cuenten con la titulación acreditativa— y la tercera será de aptitud física, incluyendo un ejercicio de salto vertical para medir la potencia del tren inferior y otro de resistencia, que consistirá en una carrera de 1.000 metros lisos, según explicó ayer la Xunta

Los aspirantes que superen dichas pruebas, deberán superar un curso de formación teórico-práctico en la Agasp de 24 horas lectivas en modalidad presencial para ser contratados como auxiliares de Policía Local, con excepción de los que ya lo realizaran en 2023 o posteriormente.