El Concello de A Illa D.A.

A Illa finaliza un proceso selectivo para cubrir dos plazas de personal administrativo municipal. Con ello el gobierno local da un paso más en su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la atención a los y las vecinas del municipio.

Las dos nuevas personas administrativas tomaron posesión de sus puestos el pasado martes 24 de marzo. “Quero darlles a benvida con orgullo e ilusión. Incorporamos persoas novas, preparadas e con ganas de sumar, que veñen reforzar un servizo clave para o día a día do Concello”, apuntaba el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

Se trató además de un proceso largo, desde que en septiembre del 2024 se aprobó en la xunta de goberno local la convocatoria para la provisión de estas plazas vacantes. Sin embargo, ahora el Concello adelanta que “seguirá traballando na mesma liña”. “Non nos imos deter aquí, xa hai máis prazas en marcha, especialmente en áreas como obras e servizos, porque o noso obxectivo é claro: reforzar o Concello para ofrecer mellores servizos públicos”, sentenció Suárez.