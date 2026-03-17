Más de un millón para desarrollar el área deportiva de Testos, en A Illa

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, durante el último Pleno Mónica Ferreirós

El alcalde de A Illa, Luis Arousa, celebró hoy la concesión de una subvención de 50.000 euros del Plan Extra de la Diputación para crear el área deportiva de Testos que, sumada a la partida consignada para este objetivo en los presupuestos de este año, eleva la inversión a 1.050.000 euros para “poñer en marcha a transformación máis ambiciosa que o deporte local coñeceu nunca”.

La actuación transformará así 43.635 metros cuadrados en Testos, un “espazo de valor natural e paisaxístico excepcional”, en un complejo deportivo, natural y de ocio que culminará con la construcción del pabellón. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, que contemplan la compra de 43 parcelas que pasarán a ser de titularidad pública.

Una vez culminado este paso previo, se realizará una humanización integral del espacio: demolición de las edificaciones obsoletas y cierres deteriorados, saneo y desbroce del terreno, apertura de sendas accesibles, alumbrado público eficiente y de bajo impacto lumínico para el uso nocturno y mobiliario urbano integrado armónicamente en el paisaje.

El proyecto incluye también la recuperación ambiental y del bosque atlántico (eliminando especies invasoras y plantando autóctonas) para “convertir Testos nun pulmón verde”. Se pondrá en valor, igualmente, el patrimonio geológico singular, los llamados “cons de Testos”, que se integrarán en itinerarios interpretativos con paneles de educación ambiental sobre flora, fauna, geología y ecosistemas costeros.

Por último, se explanará y prepará el terreno para el pabellón municipal, el objetivo último de este ambicioso proyecto, que permitirá acoger actividades deportivas, culturales y sociales durante todo el año: “Este proxecto non é só un pavillón. É deporte, é natureza, é identidade. É o que A Illa de Arousa merece”, recalcó Arosa.

“Se activará canto antes”

Asimismo, el alcalde explicó que esta subvención viene a “reforzar e acelerar un plan que o goberno local tiña firmemente comprometido e financiado desde o principio”. Así pues, “se activará canto antes” los trámites para la adquisición definitiva de las 43 parcelas. Además, se redactará en paralelo el proyecto ejecutivo del pabellón.

En cuanto a la humanización, tiene un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio: “Levamos anos traballando para que este momento chegase. Hoxe chegou. Este ano empezamos e non paramos ata que Testos sexa o espazo que esta Arousa sempre mereceu”, señaló el regidor isleño, que recriminó al Partido Popular local que “votase en contra da adquisición dos terreos de Testos no Pleno municipal”.