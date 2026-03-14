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Diario de Arousa

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A Illa

Voluntarios retiran 1.800 kilos de residuos marinos en los islotes de O Areoso y Pedregoso

A. Louro
14/03/2026 21:03
Grupo de voluntarios participantes en la jornada
Grupo de voluntarios participantes en la jornada
Cedida
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Más de ochenta personas, entre ellas 41 buzos, y 18 barcos participaron ayer en una jornada de voluntariado ambiental en el entorno de los islotes de O Areoso y Pedregoso, convocados por Afundación, la Obra Social de Abanca. Las embarcaciones participantes partieron a las 9.30 horas del puerto de O Xufre, en A Illa de Arousa, y trasladaron a las personas voluntarias al entorno de los dos islotes para iniciar los trabajos de retirada de residuos, tanto en los fondos marinos como en los arenales. Tras la pesada final con la que concluyó la actividad en el puerto de O Xufre, la balanza reflejó más de 1.800 kilos de residuos.

Así pues, participaron en la iniciativa buzos de la Cofradía de San Xulián y buceadores de distintos clubes, que retiraron de los fondos aparejos de pesca extraviados durante el ejercicio de esta actividad, entre ellos, fundamentalmente, grandes marañas de redes, neumáticos, nasas y cabos.

Por otra parte, personas voluntarias recogieron ya sobre la superficie restos de cuerdas y cabos, nasas o restos de poliespán. Pero en esta ocasión, lo más significativo ha sido el gran número de botellas de plástico localizadas por el voluntariado en el arenal, un 95 por ciento de los residuos recogidos ayer en la superficie de los islotes.

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