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A Illa

Chicho se despide del Concello de A Illa tras tres décadas como rostro del departamento de Obras

A. Louro
14/03/2026 20:59
Una multitud acompañó a Chicho en el acto de despedida por su jubilación
Una multitud acompañó a Chicho en el acto de despedida por su jubilación
Cedida
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El Concello de A Illa despidió hoy a uno de esos trabajadores que “co seu oficio constrúen a alma dun pobo”. El el caso de Chicho, rostro visible del departamento de Obras durante más de tres décadas, que reunió ayer a 150 personas por su jubilación para “darlle un abrazo que simboliza o agradecemento de toda unha vila”, según recalcó el alcalde, Luis Arosa.

Y es que la comida se convirtió en el reflejo de 30 años de compañerismo y entrega, en una jornada que tuvo la entrega de regalos como el momento más emocionante. No fueron objetos al uso, sino símbolos que despertaron lágrimas en algunos de los presentes y que representaron su dedicación como “o home que sempre estaba alí cando algo fallaba”.

“Hoxe non despedimos a un traballador, abrazamos a un amigo que deu a vida pola súa terra”, recalcó el alcalde isleño, que no faltó a la cita, al igual que otros ediles de la Corporación y todos los alcaldes que estuvieron con él.

Así, A Illa despidió a quien fue durante 30 años el motor incansable de sus obras, pero que se jubila “coa satisfación do deber cumprido, coas mans marcadas polo traballo e a alma reconfortada por saber que o pobo o quere”.

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