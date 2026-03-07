Luis Arosa critica el “no” del PP a la compra de terrenos para el pabellón: “Foi un cálculo frío”

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, durante el último Pleno Mónica Ferreirós

El alcalde de la Illa, Luis Arosa, lamenta que el PP y el concejal no adscrito votasen, en el último Pleno celebrado en el Concello, en contra de la adquisición de los terrenos destinados a la construcción de una zona deportiva y al futuro pabellón del municipio.

Arosa critica que los populares “durante anos esixían o pavillón en cada mitin, en cada nota de prensa... Convertérono en bandeira, en símbolo... E despois, cando chegou o momento da verdade, votaron en contra”.

Para el edil, su posición evidencia algo más que una “simple contradición política”. Así, señala que esta instalación “nunca lles importou” y, por lo tanto, tampoco que los niños y niñas “adestren en condicións precarias” o que las familias lleven años reclamando esta infraestructura. De esta manera, indica que el “no” a la compra se debe, únicamente a un “cálculo frío e mezquino”.

El regidor acusa a los concejales del PP de preferir “ver o seu pobo estancado antes que recoñecer que outros son capaces de facer”.

A pesar de la negativa de este partido -y del concejal no adscrito- a la compra de los terrenos, Arosa asegura que el “pavillón vaise facer”. Así, narra que, aunque la oposición “fixo todo o que estivo na súa man” para que no fuera así, el Concello comprará los terrenos, “executaranse os plans, levantaranse as paredes, e ese edificio, estará en pé”. El alcalde isleño cree que, en el momento que los concejales que en el pasado Pleno levantaron su mano en contra de la compra de los terrenos vean “o primeiro neno e nena da Arousa entrar nese pavillón coa bolsa de deporte” pesará sobre ellos el voto “como unha lousa”.