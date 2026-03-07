A Illa programa, bajo el lema ‘Igual-mente-iguais’, teatro, cine, charlas y una andaina por el 8-M

Programación 8-M de A Illa de Arousa

El Concello de A Illa organiza, bajo el lema ‘Igual-mente-iguais’ un mes de actividades con el objetivo de reivindicar el Día de la Mujer.

El primer acto será hoy en la Praza do Regueiro a partir de las ocho, momento en el que se iluminará de violeta el Concello y se colocará una pancarta reivindicativa.

Mañana en el CEIP Torre-Illa el alumnado de Infantil y Primaria asistirán a la representación de ‘Contos de nenas grandes e pequenas’ de la mano de A tropa de trapo. Al día siguiente, el IES A Illa, en horario de 16:30 a 18:10, participará en una andaina reivindicativa.

Las actividades continúan con el ciclo de cine con protagonismo femenino organizado por el Cineclube Entrecortiñas. Los filmes que se podrán ver en el auditorio son ‘Sorda’, el jueves 12 de marzo y, el día 20, el documental ‘Flores para Antonio’, ambas premiadas en la última gala de los Goya.

El último de los actos previstos dentro de la programación por el 8-M es una mesa redonda que tendrá lugar en el auditorio municipal el 28 de marzo en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Bajo el título ‘Asociacionismo de mulleres’ se sentarán a la mesa a debatir y contar su historia Inma Rodríguez Paz, presidenta de la Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra (OPP20)y Teresa Pouso Rial, miembro de ‘Mulleres Rurais Illa de Arousa’. La moderara del coloquio será Ana Millán Dieste, integrante de la entidad ‘Arousa en Transición’. El acto está abierto a los vecinos y vecinas de la Illa y alrededores.