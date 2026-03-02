A Illa cuantifica en más de 850.000 euros los daños por los temporales

Las tormentas y meteorología adversa provocaron importantes incidencias Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa presentó ante la Subdelegación del Gobierno la documentación para acogerse a las ayudas en el marco de la declaración de Zona Afectada Gravemente por unha Emerxencia de Protección Civil (ZAGEPC), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero. La petición de la administración local asciende a 852.349,62 euros, que irían destinados a financiar las obras de reparación y reposición de bienes y servicios de titularidad municipal que resultaron dañados por el paso del tren de borrascas.

Así, la memoria presentada por el Concello detalla las actuaciones consideradas “urxentes” a acometer. Entre ellas, tanto por su elevado coste como por motivos de seguridad —según destacaron ayer desde el gobierno local—, destaca la reparación integral de la senda de O Bao, valorada en unos 300.000 euros, o del muelle de Pau (200.000 euros); así como trabajos de consolidación en el muro de Abilleira (200.000 euros) y en la senda de O Aguillón (otros 34.500 euros).

La memoria incluye, sin embargo, otras cuestiones de menor envergadura, pero que también suman importantes recursos, como pueden ser 60.000 euros para el arreglo de los accesos a Area da Secada, cerca de 40.000 euros para reparaciones de alumbrado público en distintos puntos del municipio —Testos, Con do Forno, O Naval, As Rubas Regueiro, Portiño, Abilleira, Aransa y Franqueira—, más de 11.000 euros para los equipos de bombeo de Abilleira y Regueiro y unos 7.500 euros en cuadros eléctricos de EBAR afectados.

En este sentido, desde el Concello recalcaron que con esta solicitud “búscase garantir que as infraestruturas danadas recuperen a súa funcionalidade e seguridade, minimizando o impacto económico para o municipio e axilizando o retorno á normalidade en todo o termo municipal”.

“Garantir a seguridade”

Así pues, el alcalde isleño, Luis Arosa, puso ayer en valor que “a prioridade desta administración foi actuar coa máxima dilixencia institucional para garantir que o municipio poida acceder aos recursos estatais previstos para estas situacións de emerxencia”. Asimismo, recalcó que “a rápida formalización deste expediente é froito dun traballo rigoroso de coordinación técnica, co obxectivo de asegurar o financiamento necesario para a plena recuperación das nosas infraestruturas públicas e garantir a seguridade e o benestar de toda a cidadanía”, concluyó.

Cabe recordar que el municipio de A Illa fue uno de los más castigados por el paso de los temporales que azotaron Arousa en los meses de enero y febrero, afectando especialmente a la integridad de las sendas peatonales y del alumbrado público, que registró daños en un 30% de la red, así como puso en riesgo crítico el sistema de saneamiento por las tormentas y la meteorología adversa.