El PP de A Illa denuncia la división del gobierno ante las restricciones de tráfico
El grupo municipal del PP de la Illa denuncia la división y las discrepancias del bipartito PSOE-BNG ante las restricciones de tráfico que están vigentes desde el año pasado. Los populares critican que un grupo minoritario como el PSOE, “que foi votado por menos de 1.000 veciños”, imponga su criterio frente a lo que piensa la mayoría social, mientras el BNG permanece en la sombra.
“A democracia e o desenvolvemento do noso pobo non pasan polo que decida un partido con 3 concelleiros dos 11 que ten a corporación e cun alcalde actuando como visionario para implantar un sistema de tráfico que é rexeitado pola inmensa maioría dos arousáns, como ben sabe o BNG, que nunca valorou positivamente en público a medida e que pasa no tema de perfil para non perder máis apoios, pero que é cómplice da desfeita só para manter as súas cadeiras no goberno”, señaló el portavoz popular, Matías Cañón.
Para el PP isleño, estas diferencias volvieron a quedar patentes en el Pleno extraordinario esta semana, con el alcalde defendiendo a capa y espada un sistema que apuesta por “converter á Illa nunha secta” y con un Bloque asegurando que su modelo es otro. El portavoz considera no se puede activar un sistema tan restrictivo y radical en el municipio sin un acuerdo, ya no global como debería ser, sino ni siquiera dentro del propio ejecutivo.
Por otra parte, Matías Cañón insistió en la necesidad de adoptar medidas de tráfico y sobre todo de aparcamiento a favor de los vecinos de la Illa y cree que hay alternativas para debatir entre todos “para beneficiar aos veciños e non prexudicar a ninguén, como sucede agora”, sentenció.