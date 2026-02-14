Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El PP de A Illa denuncia la división del gobierno ante las restricciones de tráfico

Fátima Pérez
14/02/2026 22:44
Matías González Cañón, durante un Pleno
Matías González Cañón, durante un Pleno
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal del PP de la Illa denuncia la división y las discrepancias del bipartito PSOE-BNG ante las restricciones de tráfico que están vigentes desde el año pasado. Los populares critican que un grupo minoritario como el PSOE, “que foi votado por menos de 1.000 veciños”, imponga su criterio frente a lo que piensa la mayoría social, mientras el BNG permanece en la sombra.

“A democracia e o desenvolvemento do noso pobo non pasan polo que decida un partido con 3 concelleiros dos 11 que ten a corporación e cun alcalde actuando como visionario para implantar un sistema de tráfico que é rexeitado pola inmensa maioría dos arousáns, como ben sabe o BNG, que nunca valorou positivamente en público a medida e que pasa no tema de perfil para non perder máis apoios, pero que é cómplice da desfeita só para manter as súas cadeiras no goberno”, señaló el portavoz popular, Matías Cañón.

Para el PP isleño, estas diferencias volvieron a quedar patentes en el Pleno extraordinario esta semana, con el alcalde defendiendo a capa y espada un sistema que apuesta por “converter á Illa nunha secta” y con un Bloque asegurando que su modelo es otro. El portavoz considera no se puede activar un sistema tan restrictivo y radical en el municipio sin un acuerdo, ya no global como debería ser, sino ni siquiera dentro del propio ejecutivo.

Por otra parte, Matías Cañón insistió en la necesidad de adoptar medidas de tráfico y sobre todo de aparcamiento a favor de los vecinos de la Illa y cree que hay alternativas para debatir entre todos “para beneficiar aos veciños e non prexudicar a ninguén, como sucede agora”, sentenció. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina