Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

PP y gobierno se enzarzan en un cruce de reproches por la gestión de los arreglos tras las borrascas

Arosa recalca las dificultades técnicas de algunas de las reparaciones y vuelve a reclamar ayuda económica

A. Louro
09/02/2026 21:00
El alcalde, Luis Arosa, muestra un documento al Pleno
El alcalde, Luis Arosa, en un  Pleno
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, salió al paso de las críticas vertidas por el PP por la gestión de las incidencias provocadas tras la sucesión de borrascas, como la falta de alumbrado público en varias zonas del municipio en las últimas tres semanas. “Falar desde a taberna é moi fácil”, reprochó el regidor isleño, que destacó las dificultades técnicas de algunas de estas cuestiones: “Estamos cambiando luces que, ao día seguinte, funden as do lado pola sobrecarga e os danos na rede. Isto non se soluciona dando a un interruptor; require un traballo minucioso de reparación que xa está en marcha”, señaló.

Un 30% del alumbrado público de A Illa quedó fuera de servicio y el PP critica falta de gestión por el temporal

Más información

Asimismo, reivindicó la gestión del gobierno local en material como la del saneamiento. Así, “para evitar vertidos contaminantes ao noso mar, alugamos bombas de extracción mentres agardamos a reparación das que foron destruídas polos raios” y explicó que en algunas infraestructuras, como el muelle de madera, que sufrió daños estructurales, su arreglo está pendiente “agardando a que o mar calme para que un barco poida retirar as partes danadas con seguridade”.

También es motivo de disputa política entre oposición y gobierno la solicitud de un Fondo de Emerxencia a la Xunta y Diputación. Algo que, destacó Arosa, es necesario porque “un concello non pode afrontar en solitario unha reconstrución desta magnitude sen comprometer outros servizos básicos”. “É esixir un dereito para os veciños e veciñas da Illa de Arousa e de todos os concellos afectados. Xa se fixo no pasado coa Deputación no inverno 22-23, e faise constantemente noutras emerxencias”, concluyó.

Parlamento de Galicia

En este sentido, el PSOE autonómico presentó una iniciativa en el Parlamento de Galicia y en la Diputación para la activación del Nivel 2 de emergencia y que se habiliten ayudas para los municipios más dañados por el paso del tren de borrascas y temporales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cambados concurrirá a una ayuda estatal para convertir San Sadurniño en un museo al aire libre
A. Louro
El ideal gallego

O Grove se va de “caza” y prueba sabores nuevos a través de los platos de seis restaurantes
C. Hierro
Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo

La Xunta licita la construcción de 25 viviendas públicas en Noalla por 6,7 millones de euros
C. Hierro
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica con la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira

La Xunta se reúne con Algacari para avanzar en la promoción del patrimonio marítimo de Galicia
Fátima Pérez