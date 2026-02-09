PP y gobierno se enzarzan en un cruce de reproches por la gestión de los arreglos tras las borrascas

El alcalde, Luis Arosa, en un Pleno Mónica Ferreirós

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, salió al paso de las críticas vertidas por el PP por la gestión de las incidencias provocadas tras la sucesión de borrascas, como la falta de alumbrado público en varias zonas del municipio en las últimas tres semanas. “Falar desde a taberna é moi fácil”, reprochó el regidor isleño, que destacó las dificultades técnicas de algunas de estas cuestiones: “Estamos cambiando luces que, ao día seguinte, funden as do lado pola sobrecarga e os danos na rede. Isto non se soluciona dando a un interruptor; require un traballo minucioso de reparación que xa está en marcha”, señaló.

Un 30% del alumbrado público de A Illa quedó fuera de servicio y el PP critica falta de gestión por el temporal Más información

Asimismo, reivindicó la gestión del gobierno local en material como la del saneamiento. Así, “para evitar vertidos contaminantes ao noso mar, alugamos bombas de extracción mentres agardamos a reparación das que foron destruídas polos raios” y explicó que en algunas infraestructuras, como el muelle de madera, que sufrió daños estructurales, su arreglo está pendiente “agardando a que o mar calme para que un barco poida retirar as partes danadas con seguridade”.

También es motivo de disputa política entre oposición y gobierno la solicitud de un Fondo de Emerxencia a la Xunta y Diputación. Algo que, destacó Arosa, es necesario porque “un concello non pode afrontar en solitario unha reconstrución desta magnitude sen comprometer outros servizos básicos”. “É esixir un dereito para os veciños e veciñas da Illa de Arousa e de todos os concellos afectados. Xa se fixo no pasado coa Deputación no inverno 22-23, e faise constantemente noutras emerxencias”, concluyó.

Parlamento de Galicia

En este sentido, el PSOE autonómico presentó una iniciativa en el Parlamento de Galicia y en la Diputación para la activación del Nivel 2 de emergencia y que se habiliten ayudas para los municipios más dañados por el paso del tren de borrascas y temporales.