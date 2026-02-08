Un 30% del alumbrado público de A Illa quedó fuera de servicio y el PP critica falta de gestión por el temporal

Detalle de los daños en la zona por la caída de un rayo Gonzalo Salgado

El paso del tren de borrascas que carga contra Arousa y el resto del país desde hace semanas ha dejado importantes incidencias a su paso por A Illa y la oposición cargó ayer contra el gobierno local por su gestión en la reparación del alumbrado público que resultó dañado por las tormentas y la meteorología adversa. En este sentido, los populares criticaron que algunas zonas llevan más de tres semanas sin este servicio sin tener respuesta.

Los problemas comenzaron el pasado 16 de enero con la caída de un rayó que afectó al alumbrado en entorno como Os Carballos, O Charco o Testos—que recuperó la iluminación esta semana— y los populares critican la falta de avances en los arreglos, “porque non poden ser que diversos lugares leven xa 22 días sen alumeado”.

“Hai concellos onde se foi a luz, perderon cobertura de telefonía e Internet, tiveron avarías nas redes de servizos ou viron gravemente afectadas as súas infraestruturas, pero nun par de días xa o tiñan solucionado, aínda que sexa de xeito provisional, e mentres tanto na Arousa padecemos as consecuencias deste desgoberno porque non se pode consentir que vaiamos para un mes sen luz pública, cos seus efectos prexudiciais en materia de seguridade viaria”, criticó el portavoz popular, Matías Cañón.

Petición a Xunta y Diputación

Por su parte, el alcalde, Luis Arosa, reconoció que la tormenta eléctrica y las inundaciones vividas los pasados días dejaron el 30% del alumbrado fundido y el sistema de saneamiento en “risco crítico”. Por ello, remitió ayer sendas cartas a los presidentes de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra para la creación “inmediata” de un Fondo de Emerxencia para hacer frente a los daños “devastadores” sufridos tras los temporales.

Según el regidor, la situación técnica del Concello es límite: “O municipalismo non pode afrontar en solitario unha reconstrución deste calibre”, alertó. Así pues, Arosa advirtió que un 40% de los cuadros eléctricos de mando resultaron destruidos por las descargas eléctricas, que quemaron también seis cuadros de bombeo y cuatro bombas de extracción, lo que hizo necesario alquilar alguna bomba para evitar vertidos contaminantes al mar. Asimismo, el socialista también reportó “a destrución total do peirao de madeira e a perda da cuberta da Casa do Concello”.

Así pues, recalcó —como ya hizo tras la visita de los diputados socialistas en la jornada del viernes— la necesidad de que las administraciones superiores lideren una respuesta técnica y económica para paliar los efectos del temporal. ”Agardo que as institucións amosen a súa cara máis solidaria e poñan en marcha mecanismos de auxilio que cheguen á Illa e a todos os concellos que hoxe o necesitan”, reclamó Arosa.

En este sentido, el portavoz popular lamentó que, ante esta situación “o alcalde pedise auxilio aos seus compañeiros do PSOE para facer unha comparecencia reclamando cartos en axudas á Xunta e á Deputación cando durante todos estes días estivo dicindo que o problema era o stock das pezas, non o diñeiro, que debe ter de sobra despois de todas as subas de impostos que lle meteu aos veciños neste mandato”.