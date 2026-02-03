Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

Portos reclama la retirada de un barco abandonado en O Xufre

A. Louro
03/02/2026 20:55
Embarcaciones amarradas en el puerto de O Xufre
Embarcaciones amarradas en el puerto de O Xufre
Gonzalo Salgado
El Documento Oficial de Galicia (DOG) publicó un anuncio de Portos de Galicia en el que emite una orden para la retirada de la embarcación ‘Nuevo Gavilán’ del pantalán del puerto de O Xufre, en A Illa. En dicha publicación se explica que el barco se encuentra atracado sin autorización en estado de abandono y con riesgo de hundimiento, según acredita un informe de Capitanía Marítima de Vilagarcía.

Así pues, la embarcación deberá retirarse del pantalán y ser puesto en seco en el plazo máximo de cinco días naturales desde la publicación de este anuncio. De forma que, de incumplirse la orden, Portos de Galicia retirará y varará el barco de forma forzosa y por cuenta del propietario, a quien se pasarán los costes del operativo.

Asimismo, en caso de mantenerse la inactividad total, el organismo autonómico podrá iniciar un expediente para declarar la embarcación en situación de abondono, que podría finalizar con la incautación de la propiedad del barco.

En cualquier caso, Portos de Galicia recalca que no asume ninguna responsabilidad por los daños que pueda sufrir la embarcación durante la varada o el traslado de la misma en caso de tener que realizarla de forma subsidiaria, ni tampoco del lugar donde se depositará.

