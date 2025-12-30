Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

Una guía divulgativa elaborada por la OPP20 y alumnado de A Illa expone la trazabilidad de su marisco

Propone un recorrido por las playas del municipio y los principales recursos marinos asociados a cada una de ellas

A. Louro
30/12/2025 20:00
Actividad marisquera en el banco de O Bohído, en las inmediaciones del puente
Gonzalo Salgado
La OPP20 de A Illa presentó una guía divulgativa ‘As nosas praias. A nosa riqueza’, una iniciativa conjunta con el alumnado del IES da Illa, enmarcada en su medida de trazabilidad, con el objetivo de acercar a la ciudadanía una visión rigurosa sobre el origen de los recursos marinos y el territorio en el que se desarrolla la actividad marisquera.

La guía propone un recorrido por las playas de A Illa, descubriendo su localización, características geográficas, usos tradicionales y los principales recursos marinos asociados a cada zona. De este modo, desde la OPP20 señala que esta publicación contribuye a reforzar la relación entre producto, territorio y productores, poniendo en valor la trazabilidad como “unha ferramenta clave de identificación da orixe, transparencia e confianza para o consumidor final”.

Contenido de la publicación

La guía es fruto de un trabajo de investigación desarrollado por el alumnado de 4º de ESO del IES da Illa de Arousa, en colaboración con la OPP20, combinando el enfoque educativo con el conocimiento profesional del sector.

Asimismo, se enmarca en la puesta en valor del marisqueo de A Illa, destacando la singularidad de su litoral, el papel de las mariscadoras y la importancia de conservar el medio costero como base de una actividad sostenible y con futuro. Así pues, la guía se convierte “nunha ferramenta divulgativa que complementa as accións de comunicación e trazabilidade da OPP20, contribuíndo a ofrecer unha información accesible, veraz e vencellada ao territorio sobre a orixe do marisco que chega ao consumidor final”.

En este sentido, la organización ha elaborado un conjunto de acciones a lo largo del año para reforzar la trazabilidad del marisco y las algas de A Illa, con publicaciones en la web donde se recogen datos de producción y comercialización, permitiendo así seguir la evolución de la actividad de la lonja de O Xufre por diferentes periodos.

Una acción que se complementa con una campaña informativa en redes sociales, en la que se informa de forma regular sobre las especies que se prevé comercializar cada semana.

Además, la OPP20 desarrolló también acciones divulgativas en colaboración con perfiles especializados, como Capitán Tarteras, un cocinero cesureño que triunfa en redes sociales, con el objetivo de explicar de forma accesible el funcionamiento de la lonja, el proceso de las subastas, el etiquetado, la depuración y el recorrido del producto desde el banco marisquero hasta el mercado. La idea es ampliar el alcance de la información y contribuir a que la trazabilidad sea entendida como un vínculo real con el territorio.

