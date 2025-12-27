Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

A Illa logra retirar 336.120 vehículos del centro con su modelo de tráfico

Un informe reciente señala la rúa da Torre como ejemplo de éxito y desmiente el impacto negativo de esta medida

Fátima Pérez
27/12/2025 20:43
Zona de acceso restringido en A Illa desde este pasado mes de junio
Zona de acceso restringido en A Illa desde este pasado mes de junio
Gonzalo Salgado
El Concello de A Illa avala en datos su apuesta por reducir el tráfico en el municipio y asegura que solo en el último semestre  se retiraron un total de 336.120 vehículos de la zona residencial en un año en el que además se registraron cifras récord de visitantes y actividad comercial.

Estos últimos datos, que provienen de un estudio de la Mancomunidade do Salnés,  “desmontan” cualquier teoría sobre el impacto negativo del modelo de movilidad por el que apostó este año el gobierno local isleño.

El alcalde, Luis Arosa, se basa también en un dato “fundamental” para entender el éxito de este modelo, un estudio sobre la carga de tráfico que se emitió en el mes de marzo, con la actividad turística bajo mínimos. Contra todo pronóstico, según apunto el Concello, este informe desveló una saturación “insostible” en puntos concretos del municipio.

“Os datos de marzo deixaban claro que os veciños da Torre e de Castelao, por exemplo, vivían nun colapso permanente tamén no inverno. Devolvémoslles a súa rúa os 365 días do ano”, apunta Arosa, quien considera este estudio una prueba de que la pacificación era una deuda histórica para el concello y para la vecindad.

Menos tráfico y menos CO2

El último informe técnico sobre el tráfico - que evalúa los meses de junio a noviembre- señala la rúa da Torre como el ejemplo de transformación más radical donde el tráfico cayó un 66,4%. También se menciona el impacto positivo en la avenida Castelao o en la Ribeira do Chazo e Abilleira.

Además, el gobierno local considera que el ahorro total de 45,2 toneladas de CO2 en este semestre no es una cifra abstracta y se traduce en beneficios tangibles para la salud de los habitantes de A Illa de Arousa. “Os 336.120 coches retirados percorrerían 403.344 quilómetros polas nosas rúas. Isto equivale a que un vehículo lle dea 10 voltas completas á Terra polo Ecuador. Ese combustible xa non se queima baixo as ventás dos veciños”, apunta Arousa.

El regidor adelantó que el mes de diciembre, aún sin terminar, sigue la misma línea de éxito y deja claro que con esta tendencia A Illa cerrará el 2025 con las mejores cifras de calidad ambiental de su historia.

