Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa 

Dos quintos premios de la Lotería de Navidad caen en A Illa, uno de ellos también en Sanxenxo

Los números 60.649 y 77.715 salió premiado con 60.000 euros a la serie y se repartirá en diferentes puntos del país, entre ellos la comarca de Arousa 

Fátima Pérez
22/12/2025 11:04
La Administración Número 1 en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo
La Administración Número 1 en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en Sanxenxo y A Illa de Arousa. El número 60.649 premiado con 60.000 euros a la serie fue el segundo quinto premio que los niños de San Ildefonso cantaron esta mañana alrededor de las 10:45 horas. 

Aunque el premio estuvo muy repartido por todo el país, la Administración Número 1 ubicada en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo, y Mardeapuestas Sanxulián Loterías en la rua Travesía Cruceiro 2, en A Illa, han podido vender algunos de los décimos que hoy brindarán por estos 60.000 euros. 

La administración isleña que reparte la suerte en esta jornada
La administración isleña que reparte la suerte en esta jornada
Gonzalo Salgado

En cada una de estas administraciones se vendió una serie completa, es decir 10 décimos en cada serie, lo que equivale a un total de 20 décimos premiados entre ambos municipios. 

77.715: otro quinto premio que viaja hasta A Illa de Arousa

Media hora después de cantar su primer premio, los y las isleñas volvieron a recibir a la suerte con el tercer quinto premio del sorteo, el 77.715. 

Habrá ampliación. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de una reunión con los vecinos de Dorrón

La actualización catastral de Dorrón permite corregir 900 fincas afectadas
C. Hierro
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

Esto es lo que dejó en Arousa el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Fátima Pérez
El ideal gallego

La Cámara de Comercio abre el plazo de exposición de su censo electoral
Fátima Frieiro
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al hospital comarcal | Chechu Río

Una familia de Boiro intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda
Sandra Rey