Dos quintos premios de la Lotería de Navidad caen en A Illa, uno de ellos también en Sanxenxo

La Administración Número 1 en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

Un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en Sanxenxo y A Illa de Arousa. El número 60.649 premiado con 60.000 euros a la serie fue el segundo quinto premio que los niños de San Ildefonso cantaron esta mañana alrededor de las 10:45 horas.

Aunque el premio estuvo muy repartido por todo el país, la Administración Número 1 ubicada en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo, y Mardeapuestas Sanxulián Loterías en la rua Travesía Cruceiro 2, en A Illa, han podido vender algunos de los décimos que hoy brindarán por estos 60.000 euros.

La administración isleña que reparte la suerte en esta jornada Gonzalo Salgado

En cada una de estas administraciones se vendió una serie completa, es decir 10 décimos en cada serie, lo que equivale a un total de 20 décimos premiados entre ambos municipios.

77.715: otro quinto premio que viaja hasta A Illa de Arousa

Media hora después de cantar su primer premio, los y las isleñas volvieron a recibir a la suerte con el tercer quinto premio del sorteo, el 77.715.

Habrá ampliación.