Arousa
El tercer premio también en Arousa: 50.000 euros que viajan a Cuntis y A Illa
En total dos décimos repartidos en estos dos concellos arousanos y premiados con el número 90.693
La mano de la fortuna toca A Illa en este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y reparte un tercer premio que comparte en esta ocasión con Cuntis. El número, el 90.693
En cada municipio se ha vendido un décimo premiado con 50.000 euros. En el caso del municipio isleño fue la administración Mardeapuestas Sanxulián Loterías la que repartió este premio, mientras que en Cuntis el décimo se vendió en la Plaza de Ferrol 6, en el Bar Quico.
Este premio también es uno de los más repartidos de la jornada, llevando la suerte a prácticamente todas las provincias del país.
Habrá ampliación.