A Illa

A ACD Dorna reunirá a persoas de todas as idades o sábado no seu Festival de Nadal en A Illa

Redacción
21/12/2025 19:43
Imaxe de arquivo de integrantes da ACD Dorna
Imaxe de arquivo de integrantes da ACD Dorna
Cedida
A Asociación Cultural e Deportiva Dorna celebra o seu Festival de Nadal o próximo sábado no Auditorio Municipal, a partir das oito da tarde. Este evento, xa consolidado como unha cita destacada do Nadal na vila, reunirá a persoas de todas as idades nunha celebración da cultura popular, da música e das tradicións que forman parte da identidade da comunidade. O festival ofrecerá ao público unha mostra do seu traballo nun ambiente festivo e familiar.

Desde a ACD Dorna fixeron onte un chamamento a toda a veciñanza para que se achegue ao Auditorio Municipal e participe activamente nesta xornada de convivencia, pensada para compartir, gozar e manter vivo o espírito do Nadal a través da cultura tradicional.

O Festival de Nadal está organizado pola Asociación Cultural e Deportiva Dorna e conta coa colaboración do Concello da Illa de Arousa. Cabe sinalar que a entrada é libre ata completar aforo.

Antes, na xornada do martes, terá lugar o Festival das Luces e o venres o concerto en directo de Uxía a Lambona. A semana concluirá o domingo co monólogo de Oswaldo Digón, organizado pola Asociación de Empresarios de A Illa, en favor das Festas do Carme.

