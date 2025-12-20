O Entroido de A Illa entra nun futuro incerto tras quedarse sen relevo: “Nós intentámolo”
A asociación dará un paso atrás tras oito anos ao fronte dos festexos e sen saberse que pasará coa súa organización
A Asociación Festas Culturais Dorna advertía fai unha semana que o futuro do popular Entroido de A Illa corría perigo e buscaba quen se puxese ao fronte da súa organización, tras oito anos de intenso traballo. Así, o pasado venres convocaron unha xuntanza para garantir a continuidade dunha das celebracións máis emblemáticas da vila arousana. Unha reunión a que, non obstante, non acudiu ninguén, mais que tres concelleiros do goberno local e os propios integrantes da asociación. Así o sinala Covadonga Dios, como representante da entidade, que explica que a decisión xa está tomada e non seguirán na organización do Entroido arousán tras non atopar novas mans: “Nós intentámolo por activa e por pasiva”, laméntase.
“Eramos un grupo grande que acabou reducido a catro persoas”. Unha carga de traballo, recoñece a arousana, que se fai insostible. “Levamos oito anos e algúns arrastramos problemas de saúde, cargas familiares, de traballo...” que pouco a pouco foi alonxando a algúns dos integrantes da organización do emblemático Entroido, que entra agora nun futuro de incerteza. “O Entroio vai seguir sendo Entroido sempre”, reivindica Dios, que asegura que desde a asociación Dorna seguirase apostando polos disfraces e actividades culturais, pero non coa organización do formato que se viña desenvolvemendo ata o de agora: “Non queremos nin esa responsabilidade nin tanta carga de traballo”.
“Tocar fondo”
Porén, Covadonga Dios móstrase esperanzada en que algún grupo, veciño ou o propio Concello asuma a súa organización para 2026. “Moitas veces este tipo de cousas teñen que tocar fondo para que a xente se de conta do que está en xogo e alguén se anime a reflotalas”, explica. Xa o ano pasado a organización mostrou o seu cansancio e agotamento e fixo un chamamento á veciñanza. Naquel momento unhas seis persoas amosaron a súa intención de integrarse nas labores de organización, “pero á hora da verdade quedamos os de sempre”, lamenta.
Así, este ano decidiron plantarse coa pretensión de encontrar relevo e que o Entroido isleño continúe, aínda que fose con outro tipo de formato co que se viña desenvolvendo pola entidade. De feito, sinalaron que estaban dispostos a prestar apoio e asesoramento aos que decidisen coller a testemuña, pero “se o que nos tocaba era seguir como ata o de agora, non”, resalta Dios.
En canto ao futuro da Asociación de Festas Culturais de A Illa, quedará incluída na Asociación Cultural e Deportiva Dorna, “porque imos a seguir facendo actividades dentro desa sección, pero a organización do Entroido como ata agora, non”, aclara.
Non é a única comisión que dou un paso ao lado nas grandes festas arousanas. En Vilanova este ano, por exemplo, o Concello tivo que asumir a romaría de San Simón do Baión tras quedarse sen organización. A carga de traballa que leva consigo, como os permisos administrativos, as contratacións ou a simple organización da programación merma cada día máis o tecido asociativo da comarca.