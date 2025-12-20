Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

A Illa tramita 8.499 multas por las restricciones de tráfico en el centro

El PP alerta de un efecto disuasorio que “asfixiará” a los negocios y acusa al bipartito de “fritir a sancións” a turistas y residentes de concellos vecinos

A. Louro
20/12/2025 20:07
Zona residencial A Illa
Señalización horizontal en la entrada de la zona residencial, con limitación de circulación
Mónica Ferreirós
El Concello de A Illa está tramitando una primera tanda de 8.499 multas por las restricciones de tráfico implantadas en la llamada zona residencial. Así lo reveló ayer el Partido Popular, que calificó como “barbaridade” la cantidad de sanciones propuestas que, alertó, “vai provocar un efecto disuasorio para acudir ao municipio que vai asfixiar e afogar aos negocios”.

Estos procedimientos se corresponden, según los datos que recabaron los populares, con la segunda quince de junio —cuando arrancaron estas medidas— y a los meses de julio y agosto. Además, la formación indicó que muchas de estas sanciones “non son de turistas ou de xente de fóra”, sino que, según su versión, se corresponde a conductores de municipios del entorno “que leva vindo toda a vida á Illa”, así como “de amigos e  familiares de arousáns e incluso de xente da Illa que está empadroada noutros municipios porque a política urbanística do PSOE provocou que moitos non poidan ter unha casa aquí, criticó.

En esta misma línea, el portavoz popular, Matías Cañón, indicó que esta cifra de multas, que consideró “avultadísima”, “demostra que falta información” y que la señalización de las zonas restringidas “é deficiente”. Así, aunque reconoció que “sempre hai comportamentos incívicos e xente que se salta as normas”, no “a eses niveis e máis cando estamos falando dunha primeira tanda de expedientes”. De hecho, aseguró que “van ir chegando milleiros de sancións máis”.

Comercio y hostelería

Sobre el principal damnificado, el PP lo tiene claro: los comercios y la hostelería “que fan gran parte do seu volume de negocio con xente de fóra e que van ver minguados os seus ingresos porque a xente non vai querer vir por medo”.

Así pues, pese a que los populares reiteraron su apuesta por medidas que favorezcan la circulación y el aparcamiento de los residentes, recalcaron la necesidad de apostar por “iniciativas máis suaves e consensuadas”, entre todos los grupos políticos y representantes vecinales y de la patronal, ya que las actuales, aseguraron, “van converter á Illa nunha secta bunkerizada afogando aos comercios e á hostalería e agora, no inverno, no que as medidas seguen vixentes malia que a vila é un deserto, non ten ningún sentido”.

