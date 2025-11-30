Una yincana familiar tumba mitos machistas en el colofón del 25-N en A Illa

Participantes en la sesión Cedida

El Concello de A Illa acogió hoy la actividad ‘Igualdade Express’, una yincana familiar con la que se buscaba desmontar mitos y creencias machistas en la que participaron una veintena de personas de todas las edades. Los asistentes tuvieron que superar diferentes pruebas por diferentes partes del municipio identificando comportamientos discriminatorios, para aprender de forma colaborativa, reforzar vínculos familiar y abordar conceptos en clave de género.

Por su parte, los meañeses se emprendieron también en una andaina para cerrar los actos conmemorativos por el 25-N. La cita arrancó a primera hora de la mañana desde la capilla de San Benito de Lores y contó con gran asistencia.