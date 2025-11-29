Reconocen a A Illa por su gestión deportiva

El alcalde, Luis Arosa, recibió el premio Cedida

El Concello de A Illa y la Fundación Deportiva Municipal recibieron el pasado viernes, en una gala celebrada en Lugo, el reconocimiento a la mejor gestión pública del deporte en localidades de menos de 15.000 habitantes, otorgado por la pola Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede), que valora la “valora a excelencia, a innovación e a profesionalización na xestión pública do deporte”.

El alcalde, Luis Arosa, el edil de Deportes, Manuel García Poza, y la gerente de la Fundación, Paula Dios, recogieron un premio concedido, según destacó el jurado, por la apuesta por “fortalecer o deporte base, promover hábitos de vida saudable, mellorar a calidade das instalacións e servizos deportivos e profesionalizar o sector mediante a contratación de persoal titulado”.

Así pues, Arosa subrayó que “este recoñecemento pertence a toda a Arousa e é unha motivación para seguir apostando por un modelo deportivo inclusivo, profesionalizado e próximo á cidadanía” y quiso agradecer a la Fundación Deportiva Municipal, como “verdadeiro artífice do deporte na Illa” y a la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa, “polo seu apoio constante e pola importante labor que realizan para o benestar, o desenvolvemento económico e a cohesión social do municipio”.