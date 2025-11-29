Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Reconocen a A Illa por su gestión deportiva

El Concello recibió el premio de la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) para municipios de menos de 15.000 habitantes

A. Louro
29/11/2025 20:34
El alcalde, Luis Arosa, recibió el premio
El alcalde, Luis Arosa, recibió el premio
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de A Illa y la Fundación Deportiva Municipal recibieron el pasado viernes, en una gala celebrada en Lugo, el reconocimiento a la mejor gestión pública del deporte en localidades de menos de 15.000 habitantes, otorgado por la pola Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede), que valora la “valora a excelencia, a innovación e a profesionalización na xestión pública do deporte”.

El alcalde, Luis Arosa, el edil de Deportes, Manuel García Poza, y la gerente de la Fundación, Paula Dios, recogieron un premio concedido, según destacó el jurado, por la apuesta por “fortalecer o deporte base, promover hábitos de vida saudable, mellorar a calidade das instalacións e servizos deportivos e profesionalizar o sector mediante a contratación de persoal titulado”.

Así pues, Arosa subrayó que “este recoñecemento pertence a toda a Arousa e é unha motivación para seguir apostando por un modelo deportivo inclusivo, profesionalizado e próximo á cidadanía” y quiso agradecer a la Fundación Deportiva Municipal, como “verdadeiro artífice do deporte na Illa” y a la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa, “polo seu apoio constante e pola importante labor que realizan para o benestar, o desenvolvemento económico e a cohesión social do municipio”.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aldea Navideña en Vilalonga

Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga
Fátima Pérez
El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil

El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil
María Caldas
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG

Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales
Chechu López
El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse
Fátima Pérez