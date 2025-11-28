El PP de A Illa fuerza un Pleno por una supuesta filtración de sus datos personales por el gobierno

Matías González Cañón, durante un Pleno Mónica Ferreirós

El Partido Popular de A Illa registró un escrito en el que solicitaba la celebración de un Pleno extraordinario, al ser el partido más votado, para exigir la “depuración de responsabilidades políticas e a aplicación de sancións” por la filtración de sus datos personales, al recibir un correo en nombre del Concello firmado por la previsible nueva concejala de Educación, la nacionalista Lidia Barreiro, a la que los populares acusaron de “usurpación” del cargo de edila sin haber tomado posesión del mismo.

“Os cinco edís do PP arousán trasladaron esta incidencia pola filtración dos seus enderezos electrónicos á Secretaría Municipal, que explicou que a protección dos datos dos representantes políticos estaba adxudicada a unha empresa. Posteriormente, os populares puxéronse en contacto coa mesma e esta admitíulles que houbo unha ruptura da brecha de seguridade e que, seguindo o protocolo, comunicóuselle ao Concello”, señalan.

Por ello, la formación reclama al gobierno que reconozca la “existencia dunha brecha de seguridade na protección dos datos persoais cunha filtración dos mesmos e que se apliquen as sancións correspondentes en base á Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD)”.