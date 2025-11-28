Mi cuenta

A Illa

A Illa aplaza el iluminado del alumbrado de Navidad al viernes por la previsión de lluvia

El Concello celebra el domingo la yincana "Igualdade express" por el 25-N

A. Louro
28/11/2025 21:20
Encendido de la Navidad, en un año anterior
Gonzalo Salgado
El Concello de A Illa iluminará su alumbrado de Navidad, previsto inicialmente para el lunes 1 de diciembre, el próximo viernes por la previsión de lluvia. “Tomamos esta decisión para garantir que o acto poida desenvolverse con tranquilidade e coa espectacularidade que merece a nosa veciñanza”, explicó ayer el alcalde, Luis Arosa.

Será, recalcó el regidor, el punto de partida de una Navidad “chea de actividades culturais, propostas infantís, iniciativas de apoio ao comercio local e espazos pensados para que todos e todas poidan gozar dunha das épocas máis especiais do ano”. Será así, a partir de las 19:30 horas, desde la Praza do Regueiro.

“Igualdade express”

Por otra parte, el Concello continúa el domingo con las actividades del 25-N a través de la yincana familiar ‘Igualdade Express’, con la que se busca desmontar mitos y creencias machistas. La iniciativa se desarrollará entre las once y las dos de la tarde, desde el Auditorio Municipal, en la Praza do Concello y está dirigida al público familiar, tanto a personas adultas como a menores y no es necesario tener inscripción.

