‘Mulleres en Rede’ rinde un homenaje en A Illa al papel de las mujeres mayores en el rural

El proyecto se presentó ayer con la presencia de Touriñán Mónica Ferreirós

El Centro da Interpretación da Conserva de A Illa acogió hoy ‘Mulleres en Rede’, un espacio de encuentro y creación audiovisual que une a mujeres mayores y migrantes que viven en el rural gallego. La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Castelo Conta y el Colectivo Grigri, en colaboración con la Xunta, contó además ayer con la participación del actor y humorista Xosé Antonio Touriñán.

‘Mulleres en rede’ es un proyecto de creación audiovisual comunitaria que tiene como objetivo recoger las voces, las experiencias y memoria de las mujeres mayores de distintos lugares de Galicia, en este caso, de A Illa y de Vilaño (A Laracha). En este sentido, a través de la construcción en conjunto de un archivo audiovisual y de un relato compartido, esta iniciativa busca visibilizar el valor de los cuidados para pensar su distribución y caminar cara hogares y comunidades corresponsables.

Nace así como una continuación del proyecto ‘Mulleres de Castrelo’, nacido en 2023, impulsado por el festival Castelo Conta, el Colectivo Grigri y la Fundación Paideia. La cineasta y comunicadora Hadriana Casla fue la encargada de reunir a las mujeres en diferentes sesiones y volver a conectarlas también gracias a la participación de un vecino de la misma aldea, el propio Touriñán.