Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

‘Mulleres en Rede’ rinde un homenaje en A Illa al papel de las mujeres mayores en el rural

A. Louro
27/11/2025 21:29
El proyecto se presentó ayer con la presencia de Touriñán
El proyecto se presentó ayer con la presencia de Touriñán
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Centro da Interpretación da Conserva de A Illa acogió hoy ‘Mulleres en Rede’, un espacio de encuentro y creación audiovisual que une a mujeres mayores y migrantes que viven en el rural gallego. La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Castelo Conta y el Colectivo Grigri, en colaboración con la Xunta, contó además ayer con la participación del actor y humorista Xosé Antonio Touriñán.

‘Mulleres en rede’ es un proyecto de creación audiovisual comunitaria que tiene como objetivo recoger las voces, las experiencias y memoria de las mujeres mayores de distintos lugares de Galicia, en este caso, de A Illa y de Vilaño (A Laracha). En este sentido, a través de la construcción en conjunto de un archivo audiovisual y de un relato compartido, esta iniciativa busca visibilizar el valor de los cuidados para pensar su distribución y caminar cara hogares y comunidades corresponsables.

Nace así como una continuación del proyecto ‘Mulleres de Castrelo’, nacido en 2023, impulsado por el festival Castelo Conta, el Colectivo Grigri y la Fundación Paideia. La cineasta y comunicadora Hadriana Casla fue la encargada de reunir a las mujeres en diferentes sesiones y volver a conectarlas también gracias a la participación de un vecino de la misma aldea, el propio Touriñán.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La última edición del Culturgal

Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga
Fátima Pérez
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada

Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640
Fátima Pérez
La patrullera 'Tabarca' hizo su anterior escala en el muelle de la capital barbanzana el 25 de abril del año 2024

El patrullero 'Tabarca' de La Armada Española recalará mañana y el sábado en el muelle de Ribeira, donde podrá recibir la visira de los vecinos
Chechu López
Los escaparates de las grandes cadenas ya anuncian sus descuentos

Black Friday en Arousa: duda y presión en el pequeño comercio
Fátima Pérez