A Illa

La Escola Infantil A Galiña Azul de A Illa acoge un obradoiro sobre la gestión de berrinches

A. Louro
27/11/2025 21:31
La ANPA NEMO de la Escola Infantil A Galiña Azul de A Illa organiza un nuevo obradoiro práctico sobre la gestión de berrinches, orientado a familias interesadas en comprender mejor el comportamiento emocional durante la infancia.

La actividad estará impartida por una profesional especializada en acompañamiento familiar y educación respetuosa, el martes 2 de diciembre, a partir de las seis de la tarde. El taller tendrá una duración aproximada de 2 horas y está dirigido tanto a personas socias de la ANPA como a no socias. El precio, según señalan también desde la Concellería de Educación isleña, es de unos doce euros para socios y 18 euros para no socios.

Asimismo, durante la sesión se ofrecerán pautas y recursos para comprender el origen de estos berrinches infantiles, “acompañar as emocións de maneira respectuosa e aplicar técnicas efectivas no día a día. O obxectivo é proporcionar ferramentas prácticas que contribúan ao benestar familiar e ao adecuado desenvolvemento emocional dos nenos e nenas”. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción escaneando el código QR incluido en el cartel informativo de la actividad o en el correo anpanemo@gmail.com.

