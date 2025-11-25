Los empresarios de A Illa incentivan con 3.000 euros en vales regalos las compras de Navidad

Empresarios y el Concello presentaron la campaña Cedida

La Asociación de Empresarios da Illa de Arousa (AEI) presentó, con la colaboración del Concello, su tradicional campaña de Navidad, que contará con el sorteo de hasta cuarenta cestas con productos típicos de la época navideña y 3.000 euros en vales regalo. Una iniciativa que busca premiar la fidelidad de la clientela, al tiempo que incentivar las compras en los establecimientos asociados y dinamizar la economía local.

En el caso del sorteo de las cuarenta cesas, se celebrará el próximo 20 de diciembre y los agraciados podrán recogerlas el día 23 en el Salón de Plenos del Concello. Por su parte, los 3.000 euros en vales de compra se sortearán después de las fiestas, ya que podrán participar los clientes que efectúen sus compras hasta el 6 de ese mes. Asimismo, se repartirán en tres cheques de 500 euros, otros tres de 200 euros y un total de nueve vales de cien euros.

“É importante que a clientela non se esqueza de pedir as súas rifas; é o noso xeito de agradecer o apoio continuado ao comercio de proximidade”, señalaron ayer desde la AEI, que anima un año más a participar de forma activa en esta campaña.

“O Nadal é unha época esencial para o noso tecido comercial. Cada compra feita na Arousa repercute directamente nas familias que viven e traballan aquí. Mercar na casa é fortalecer o noso futuro como comunidade”, subrayó la patronal, que recordó que la “dinamización do pequeno comercio só é posible grazas ao apoio das persoas que elixen proximidade, calidade e trato directo”.