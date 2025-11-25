Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Los empresarios de A Illa incentivan con 3.000 euros en vales regalos las compras de Navidad

La campaña sorteará también cuarenta cestas

A. Louro
25/11/2025 20:27
Empresarios y el Concello presentaron la campaña
Empresarios y el Concello presentaron la campaña
Cedida
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Asociación de Empresarios da Illa de Arousa (AEI) presentó, con la colaboración del Concello, su tradicional campaña de Navidad, que contará con el sorteo de hasta cuarenta cestas con productos típicos de la época navideña y 3.000 euros en vales regalo. Una iniciativa que busca premiar la fidelidad de la clientela, al tiempo que incentivar las compras en los establecimientos asociados y dinamizar la economía local.

En el caso del sorteo de las cuarenta cesas, se celebrará el próximo 20 de diciembre y los agraciados podrán recogerlas el día 23 en el Salón de Plenos del Concello. Por su parte, los 3.000 euros en vales de compra se sortearán después de las fiestas, ya que podrán participar los clientes que efectúen sus compras hasta el 6 de ese mes. Asimismo, se repartirán en tres cheques de 500 euros, otros tres de 200 euros y un total de nueve vales de cien euros.

“É importante que a clientela non se esqueza de pedir as súas rifas; é o noso xeito de agradecer o apoio continuado ao comercio de proximidade”, señalaron ayer desde la AEI, que anima un año más a participar de forma activa en esta campaña.

“O Nadal é unha época esencial para o noso tecido comercial. Cada compra feita na Arousa repercute directamente nas familias que viven e traballan aquí. Mercar na casa é fortalecer o noso futuro como comunidade”, subrayó la patronal, que recordó que la “dinamización do pequeno comercio só é posible grazas ao apoio das persoas que elixen proximidade, calidade e trato directo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los Bomberos en la zona

Sofocan un pequeño incendio en un restaurante de Vilagarcía
Olalla Bouza
El ideal gallego

Meis aprueba licitar por 459.686 euros la gestión de la guardería para los próximos dos años
A. Louro
El ideal gallego

Ribadumia aprueba con críticas de la oposición un presupuesto de 6,7 millones para este año
A. Louro
Vistas de la parcela de la Sareb que el Concello quiere adquirir

A Illa expropiará una parcela de la Sareb para la creación de una plaza pública
A. Louro