A Illa expropiará una parcela de la Sareb para la creación de una plaza pública
El alcalde defiende que es un acto de “xustiza social” tras estar paralizado su desarrollo los últimos 20 años
El Concello de A Illa tratará de desbloquear el área de reparto número 13.A del PXOM, con el objetivo de adquirir la parcela, de unos 1.200 metros cuadrados, para destinarla a la creación de una nueva plaza pública. “O cambio de sistema de actuación á expropiación é a única vía legal para recuperar o espazo”, que actualmente se encuentra en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), según explicó el alcalde, Luis Arosa.
El regidor recalcó que no se trata de un simple acto urbanístico, sino que “é un acto de xustiza social e de recuperación do noso espazo”. “O cambio a actuación directa por expropiación é a ferramenta legal que nos permite recuperar este espazo para convertelo nunha praza pública, un novo punto de encontro e lecer para todos os veciños, garantindo ademais a calidade urbana que a zona merece”, zanjó Arosa mediante un comunicado.
Se trata de una parcela de 1.200 metros cuadrados situada en el entorno de la Praza de Abastos, entre la Avenida de Castelao y el Paseo do Cantiño, que actualmente se utiliza como aparcamiento.
“Paralizada desde hai 20 anos”
Así pues, Arosa expuso que un informe técnico municipal avala dicha decisión, basado en que esta área, “que se atopa paralizada desde hai máis de vinte anos”, “foi incluída no PXOM aprobado en 2002 baixo o sistema de concerto, que implicaba a colaboración entre o Concello e os propietarios” que “demostrou a ineficacia e inviabilidade deste sistema”, que dicho informe vincula a varias cuestiones: un “incumprimento” por parte del propietario al no ejecutar “as previsións de lexislación e ordenación territorial”; la desestimación de una modificación puntual urbanística por la Xunta en 2007 “porque esta incumpría os estándares da Lei do Solo e non era viable para resolver as deficiencias técnicas da área”; y tras confirmar la “inviabilidade técnica e xurídica do sistema actual para resolver as deficiencias” por parte de los servicios municipales.
“A desestimación da Xunta, baseada no incumprimento dos estándares da Lei do Solo, demostrou de forma técnica que o sistema de concerto estaba esgotado”, defendió Arosa, que recalcó la vía de la expropiación como la única posible. “Esta medida permitirá ao Concello tomar as rendas do proceso, garantindo que o resultado final sexa un espazo de calidade e ao servizo dos veciños. Onde antes había un bloqueo, agora haberá unha praza. Onde antes había incerteza, agora haberá un espazo para a cidadanía. Esta é a nosa prioridade,” afirmó el alcalde, que destacó esta acción como “un claro exemplo do compromiso do goberno local coa defensa do interese xeral e a planificación sostible”, concluyó.