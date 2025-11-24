Mi cuenta

A Illa

De Vacas lleva su música hasta el CEIP Torre-Illa para premiar su trabajo en igualdad

El alumnado resultó premiado en el concurso “E ti, que pensas da Igualdade” de la Diputación

A. Louro
24/11/2025 20:21
El alumnado disfrutó del repertorio del grupo
El alumnado disfrutó del repertorio del grupo
Gonzalo Salgado

El grupo De Vacas ofreció hoy un concierto íntimo, pero para todo el alumnado y docentes del colegio Torre-Illa, en el que se escucharon las piezas más emblemáticas del repertorio. La actuación, que se ofreció desde una perspectiva de género, es parte del premio otorgado por la Diputación de Pontevedra al centro educativo en el concurso “E ti, que pensas da Igualdade”.

Por ello, durante la actuación asistió la diputada del área de Igualdade de la administración provincial, Paula Bouzós Barros. Esta actividad llegó también al instituto de Carril este mismo mes, al resultar ambos centros ganadores en las modalidades de Primaria y Secundaria, respectivamente.

